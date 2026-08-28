Русские дизели. Судовые двигатели для военно-морского флота Российской Империи

Производство «русских дизелей» на «Чугунно-медно-сталелитейном и котельном заводе» АО «Людвиг Нобель» в период с 1905 по 1917 г.
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