Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

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