People Are Sharing The "Mental Health Hacks" That Helped Get Them Out Of Their Spirals And Back Out Into The World

"Never trust what your brain tells you about your life after 9 p.m. I made a strict rule with myself that I'm not allowed to evaluate my entire life while lying in bed in the dark.
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