Леброн Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в матче с «Кливлендом»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кливлендом» (131:120). На счету Джеймса 38 очков (17 из 29 с игры), 11 подборов и 12 передач при 3 потерях за 41 минуту.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»
Свежие комментарии