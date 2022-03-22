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Леброн Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в матче с «Кливлендом»

Леброн Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в матче с «Кливлендом»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кливлендом» (131:120). На счету Джеймса 38 очков (17 из 29 с игры), 11 подборов и 12 передач при 3 потерях за 41 минуту.

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