Леброн Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в матче с «Кливлендом»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кливлендом» (131:120). На счету Джеймса 38 очков (17 из 29 с игры), 11 подборов и 12 передач при 3 потерях за 41 минуту.