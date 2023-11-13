Белый дом: администрация США работает над продолжением оказания помощи Киеву

Американская администрация активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, заявил во время брифинга советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии