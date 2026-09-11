Врач Уланкина советует менять полотенца из-за влажности осенью

Врач Ольга Уланкина из Лаборатории «Гемотест» рассказала о частоте замены полотенец осенью. В это время важно следить за сушкой полотенец, так как влажность создает условия для размножения микроорганизмов, таких как стафилококки и грибковые инфекции.