Хакерам заплатили $75 миллионов. Это крупнейший выкуп в истории

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в размере 75 миллионов долларовВ своем последнем ежегодном отчете о вымогательстве Zscaler — компания, специализирующаяся на облачной безопасности, — сообщила о выплате в размере 75 миллионов долларов группе вымогателей Dark Angels.