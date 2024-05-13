Алтайского пенсионера будут судить за нападение на банк по указке мошенников

Аферисты завладели деньгами 72-летнего пенсионера и заявили, что во всем виноваты работники банка В Алтайском крае будут судить пенсионера, который перевел мошенникам все сбережения и кредитные деньги, а потом по их требованию напал на банк, чтобы похить полмиллиона рублей, сообщает региональное МВД.