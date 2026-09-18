Россияне массово перешли на самообслуживание в магазинах: кассы без кассиров победили!

Представьте: заходите в супермаркет, а там — ни одной живой очереди! Только бодрые терминалы самообслуживания, которые мигают огоньками и приглашают самостоятельно пробить покупки.
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