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Орловские новости

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В регионах Черноземья продолжают выдавать семейные ипотеки

В регионах Черноземья продолжают выдавать семейные ипотеки

С июля действуют новые правила выдачи «Семейной ипотеки». Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью любого возраста, а также для семей с двумя и более детьми до 18 лет.

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