В регионах Черноземья продолжают выдавать семейные ипотеки

С июля действуют новые правила выдачи «Семейной ипотеки». Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью любого возраста, а также для семей с двумя и более детьми до 18 лет.