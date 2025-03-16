Винера Ганиева: Алсу Нәбиева – җөмһүриятебезнең йөзек кашы, асылташы

Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Винера Ганиева Казанның «Алтын күл» залында Россия кооперация университеты ректоры, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Әлки районы «Якташлык» җәмгыяте рәисе Алсу Нәбиеваны хөрмәт итүен, аның үрнәк булырдай ханым икәнлеген билгеләп үтте.
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