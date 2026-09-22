«Мы против русского языка». Россиянку прогнали от стенда Грузии на туристической выставке в Дубае

Россиянку прогнали от стенда Грузии на международной выставке Arabian Travel Market (ATM) в Дубае за русскую речь.
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