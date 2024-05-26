На Солнце зафиксировали аномальное количество вспышек

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Научные сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН насчитали только за неполный май 2024 года 18 сильных вспышек на Солнце, что является аномальным количеством для светила.
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