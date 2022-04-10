«Аксу» – «Актобе»: где смотреть

«Аксу» сыграет с «Актобе» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Старт в 17:00 по Нур-Султану. Посмотреть матчи чемпионата можно по телеканалам Qsport и Qazsport.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии