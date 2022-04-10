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«Аксу» – «Актобе»: где смотреть

«Аксу» сыграет с «Актобе» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Старт в 17:00 по Нур-Султану. Посмотреть матчи чемпионата можно по телеканалам Qsport и Qazsport.

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