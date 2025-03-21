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Царьград

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Вывод из атаки по Кропивницкому: в арсенале армии России есть "Герани" с наведением по видео

Вывод из атаки по Кропивницкому: в арсенале армии России есть "Герани" с наведением по видео

С такими аппаратами ПВО противника бороться гораздо труднее.Вчерашний массированный удар "Геранями" по украинским предприятиям ВПК в городе Кропивницкий был очень эффективным.

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