Российские военные сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Бронетехнику и украинских солдат уничтожили сброшенными с вертолета Ми-28НМ авиаракетами, сообщили в Минобороны России (МО РФ).
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