В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с российскими туристами. ДТП произошло на 138 км трассы между городом Бельятта и деревней Апарекка.
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