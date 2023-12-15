Использование углекислого газа может улучшить выработку золота

В результате научных исследований, представленных в в журнале Biology ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН обнаружили, что использование углекислого газа может значительно улучшить процесс получения золота из сульфидных руд.
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