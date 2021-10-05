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В 6-м дивизионе Бразилии игрок избил судью. Футболиста арестовали, клуб расторг с ним контракт

В шестом дивизионе Бразилии футболист напал на судью и избил его во время матча. Игрок «Сан Паулу» Вильям Рибейро в понедельник набросился на арбитра Родриго Кривеларо, который назначил штрафной за его фол во втором тайме матча против «Гуарани».

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