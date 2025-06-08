Марочко: силы РФ за неделю серьезно расширили зону контроля у Ступочек в ДНР

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Бойцы РФ за неделю серьезно расширили зону контроля у Ступочек Донецкой Народной Республики и заняли участок местности севернее населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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