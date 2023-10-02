Новые участки Юго-Восточной хорды поставлены на кадастровый учет

Экспертами Управления Росреестра по Москве совместно со специалистами столичного Роскадастра поставлены на кадастровый учет новые участки Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от ул.
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