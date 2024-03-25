В Госдуме хотят наказывать россиян за призывы бороться с мигрантами

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. Россиян, которые призывают бороться с мигрантами из Средней Азии после теракта в Crocus City Hall, совершенного выходцами из Таджикистана, следует привлекать к ответственности.
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