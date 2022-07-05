«Справедливороссы» почему-то захотели переименовать Калининград. Но не в Кенигсберг...

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил идею переименования региона в Балтийский край, а регионального центра во Владибалтийск.
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