Театр абсурда
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Театр абсурда

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Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Конунг Ингвар А ведь действительно. Я раньше удивлялся комментам, типа "а зачем мне это знать? видеть наркоманов в США, бомжей в Париже, читать о каких-то извращенцах".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Ивлеева, Киркоров, Лолита уже в &quot;стоп-листе&quot; - выход один ехать выступать перед ребятами Z&quot;. НА СВО УКРОГОВНА ХВАТАЕТ БЕЗ ЭТИХ СЕПТИКОВ!
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11 час.
Надежда Белугина
Зачем этим нечистям к солдатам, тем более по принуждению? Ничего себе подарок на Новый год! Сами их видеть не хотим, а родным людям подсовываем. Хорошо, что очищаемся и возвращаем образ порядочного человека, а не примата с носочком - главное украшение года. А ведь к этому нас упорно ведут. Что касается железного занавеса...такие неприкасаемые, боюсь, и железо пробьют, вырываясь на сцену.
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11 час.
Елена Киршанская
Да ладно! Чего это он &quot;спасся&quot;? Помер Хома. От страха. как на Вия посмотрел - так и помер. Там у Гоголя все  хитрее. Церква-то заброшенная, в которую нечесть заползла, была во времена Ивана Грозного построена. Гоголь собственноручно отметил - &quot;конусовидные купола&quot;. Вот Никон и запретил потом такие церквы строить.  Так что строить надо правильно, для правильного бога. Что б даже Хома поверил.  &quot;&quot;&quot;&quot;Почему казак ничего не боится? - потому что в  бога верит. Отчего же умер Хома - да от страха. Не испугался бы - так и жил бы еще&quot;
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11 час.

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