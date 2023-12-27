Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Зачем этим нечистям к солдатам, тем более по принуждению? Ничего себе подарок на Новый год! Сами их видеть не хотим, а родным людям подсовываем. Хорошо, что очищаемся и возвращаем образ порядочного человека, а не примата с носочком - главное украшение года. А ведь к этому нас упорно ведут. Что касается железного занавеса...такие неприкасаемые, боюсь, и железо пробьют, вырываясь на сцену.

Елена Киршанская

Да ладно! Чего это он "спасся"? Помер Хома. От страха. как на Вия посмотрел - так и помер. Там у Гоголя все хитрее. Церква-то заброшенная, в которую нечесть заползла, была во времена Ивана Грозного построена. Гоголь собственноручно отметил - "конусовидные купола". Вот Никон и запретил потом такие церквы строить. Так что строить надо правильно, для правильного бога. Что б даже Хома поверил. """"Почему казак ничего не боится? - потому что в бога верит. Отчего же умер Хома - да от страха. Не испугался бы - так и жил бы еще"