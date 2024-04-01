Русские готовят бросок на Семеновку: Под Часов Яром замаячил "полукотел". ГУР признал "Цирконы". Новые вызовы для Киева – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 1K прочитали Наши бойцы не прекращают давление ни на одном из участков линии фронта.
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