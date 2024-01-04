AC: администрация Байдена отказалась от мыслей о победе Украины

США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.
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