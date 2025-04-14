В Родниковском и Гаврилово-Посадском районах приступили к ремонтным работам на объектах комплексного развития сельских территорий

<p> В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в двух опорных населенных пунктах в этом году предстоит привести в порядок социальные и инфраструктурные объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии