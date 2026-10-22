Житель Сакского района Крыма заочно получил девять лет колонии строгого режима за преступление, совершённое в Евпатории в ночь на 19 августа 2015 года: по данным следствия, он, угрожая убийством, изнасиловал 29-летнюю женщину в автомобиле, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск.
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