Житель Сакского района Крыма заочно получил девять лет колонии строгого режима за преступление, совершённое в Евпатории в ночь на 19 августа 2015 года: по данным следствия, он, угрожая убийством, изнасиловал 29-летнюю женщину в автомобиле, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск.