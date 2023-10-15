Автомобили Tank и Haval в России можно купить со скидкой до 1 млн рублей. Но это предложение не для всех

Известно, что работники АвтоВАЗа могут приобрести Lada со скидкой – примерно около 10%. Но, как оказалось, такая же программа действует и для работников тульского завода Haval, причем скидки там даже посерьезнее.
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