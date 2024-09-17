За сына Юрия Никулина взялись всерьез. Как так получилось, что цирк на Цветном бульваре превратился в рассадник русофобии?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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L
Leonid
...дык чья гражданка? Австралии или Австрии?
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2 час.
Надежда
Он сам говорил, что очень обиделся на Миронова за этот пинок. Да так, что, видимо, он и поспособствовал тому, что МН не пошел в актеры и, к нашему счастью, не стал навязывать нам свое мурло на экране!)
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1 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Жаль, имя отца позорит..  Или для современных детей это пустой звук?
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5 мин.

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