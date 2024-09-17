За сына Юрия Никулина взялись всерьез. Как так получилось, что цирк на Цветном бульваре превратился в рассадник русофобии?

Общественники бьют тревогу и просят компетентные органы заняться расследованием деятельности Максима Никулина, сына легенды отечественного кинематографа Юрия Никулина.
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