3 марта в Архангельске без воды и электричества остались сотни горожан

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 8:30 до окончания работ водоснабжения не будет по адресам: проспект Обводный Канал, 67, 69, 71; проспект Новгородский, 164; улица Советских Космонавтов, 118, 120; улица Попова, 27, 29; улица Логинова, 24, 24/1, 26; С 8:00 до 18:00 электроснабжение отключат: улица Володарского, 76, 77, 77/1, 78а, 78/1, 79, 79/1, 80, 80/1, 81, 91/1, 82, 82/1, 82/2, 83, 83/1, 84, 85; улица Суфтина, 17, 21, 15; улица Воскресенская, 94/1; улица Суханова, 4, 5, 6, 9, 13/1; улица Литейная, 2-15; улица Кемская, 1, ½; улица Фрезерная, 1-18.