Жена «вдруг» убежала от мужа и 8 детей. Теперь мы знаем, почему

Валентина Самуйлова

В нашем обществе ни женщина, ни дети не защищены законом от насилия в семье Это было раньше, это есть сейчвс. Сколько бы не обращалась женщина в полицию и суды никто не реагирует на ее жалобы. Я все это знаю хорошо по своей жизни. У меня не было детства. Отец был алкоголик и садист. Милиция не предпринимала никаких мер. В лучшем случае сажала его на пятнадцать суток за хулиганство. После этого он выходил озверевший и продолжал издеваться надо мной и мамой. После того как он всадил консервный нож маме в голову его посадили. У нас в Думе много женщин днпутатов и им похоже тоже наплевать на ту ситуацию.