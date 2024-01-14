Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Жена «вдруг» убежала от мужа и 8 детей. Теперь мы знаем, почему

Жена «вдруг» убежала от мужа и 8 детей. Теперь мы знаем, почему

10 лет назад беде этого мужчины сочувствовали тысячи людей. Жена бросила Сергея Симонова с восемью детьми, а сама пустилась в бега.

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Комментарии
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Валентина Самуйлова
В нашем  обществе ни женщина, ни дети не защищены законом от насилия в семье Это было раньше, это есть сейчвс. Сколько бы не обращалась женщина в полицию и суды никто не реагирует на ее жалобы. Я все это знаю хорошо по своей жизни. У меня не было детства. Отец был алкоголик и садист. Милиция не предпринимала никаких мер. В лучшем случае сажала его на пятнадцать суток за хулиганство. После этого он выходил озверевший и продолжал издеваться надо мной и мамой. После того как он всадил консервный нож маме в голову его посадили. У нас в Думе много женщин днпутатов и им похоже тоже наплевать на ту ситуацию.
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11 час.
Сергей ЮгЗапСиб
А при чем здесь депутаты? Они виноваты в том, что женщины выходят замуж за алкоголиков и садистов? Серьезней надо относиться к выбору второй половинки (касается и мужчин и женщин), это же на всю жизнь (в идеале).
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10 час.
Виктор Белогорцев
да врет эта сучка все, что бы тварь посадила мужика, любого, ей достаточно придумать причину
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7 час.

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