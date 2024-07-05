Какое подводное приключение мне выбрать? Подводное плавание с маской и трубкой или дайвинг?

Многие предприимчивые люди мечтают погрузиться в голубые воды экзотических мест. Однако, когда дело доходит до изучения подводного мира, вам приходится выбирать между простым подводным плаванием и более серьезным дайвингом.
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