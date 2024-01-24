Хотите купить BMW и Mercedes с дисконтом — рассказываем о нюансах

Комментируя новость о том, что все иномарки из служебного автопарка Управделами президента РФ будут выставлены на торги, вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в эфире НСН предупредил, что лучше воздержаться от их приобретения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии