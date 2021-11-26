На полигонах танкового объединения ЗВО завершена подготовка директрис и стрельбищ

На полигонах танкового объединения ЗВО завершена подготовка директрис и стрельбищ

С привлечением более 600 военнослужащих было выполнено порядка 200 мероприятий по подготовке директрис, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов.

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