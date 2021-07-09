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Губернаторам могут рекомендовать перевести на газ не меньше половины регионального транспорта

Губернаторам могут рекомендовать перевести на газ не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта, об этом свидетельствует проект протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета, пишут «Известия».

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Елена Мамонова
это нелегко будет сделать

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