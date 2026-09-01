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Певец D4vd предстанет перед судом за убийство 14-летней девочки

Певец D4vd предстанет перед судом за убийство 14-летней девочки

Американский певец Дэвид Берк, более известный под псевдонимом D4vd, вновь предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по делу об убийстве 14-летней девушки .

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