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НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

На Поклонной горе в Москве выставили трофейную НАТОвскую техникуНа выставку попали:— трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder,— американские HMMWV и M1124 MaxxPro,— британские Husky TSV и Mastiff PPV,— австралийский Bushmaster, турецкий Kirpi,— переданная из Эстонии южноафриканская Mamba Mk2 EE,— австрийский Steyr-Puch 712m Pinzgauer 6 x 6 Military Ambulance.

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