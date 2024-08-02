Фаланга: структура, маневры, лагерь

Трудно точно определить, когда именно индивидуальная доблесть и поединки один на один перестали быть главной целью на поле боя, уступив место слаженным действиям крупных подразделений.
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