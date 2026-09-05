На московского школьника Обухова, обманутого мошенниками, возбудили дело за кражу

© Shutterstock/FOTODOM «Кураторы из ФСБ», опасные задания. Московский школьник считал, что спасает свою мать от уголовного преследования, но в итоге сам стал фигурантом дела.
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Депутатов среди школьников нет и не будет. Они для себя депутаты, не для страны!