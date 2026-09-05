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Газета.ру

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На московского школьника Обухова, обманутого мошенниками, возбудили дело за кражу

На московского школьника Обухова, обманутого мошенниками, возбудили дело за кражу

 © Shutterstock/FOTODOM «Кураторы из ФСБ», опасные задания. Московский школьник считал, что спасает свою мать от уголовного преследования, но в итоге сам стал фигурантом дела.

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