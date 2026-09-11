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Иркутск Сегодня

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Более 8 тысяч сеянцев сосны высадят в Иркутском районе в рамках акции «Сохраним лес»

В Иркутской области состоится всероссийская экологическая акция «Сохраним лес». Центральное мероприятие пройдет 19 сентября на территории Иркутского лесничества.

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