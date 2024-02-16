Командование ВСУ заявило об отступлении из Авдеевки

Украинский командующий Сил обороны Таврического направления бригадный генерал Александр Тарнавский в пятницу, 16 февраля, заявил, что украинские войска отходят из Авдеевки на новые позиции, а также что несколько десятков боевиков «к большому сожалению» сдались в плен – сообщают украинские СМИ.