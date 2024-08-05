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Царьград

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В России появился в продаже новый Suzuki Swift за 1,9 млн рублей

В России появился в продаже новый Suzuki Swift за 1,9 млн рублей

Менее двух миллионов рублей стоит японская иномарка у отечественного дилера.В России появился в продаже новый хэтчбек "Сузуки Свифт" за 1,95 млн рублей, пишет  "Автоньюс".

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