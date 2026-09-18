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Билет за 25 рублей принес жителю Ростовской области 30 миллионов

Билет за 25 рублей принес жителю Ростовской области 30 миллионов

Житель Ростовской области купил около 20 лотерейных билетов по 25 рублей и выиграл суперприз в 30 миллионов рублей.

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