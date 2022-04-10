Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

«Альпин» починила болид Алонсо поломки в квалификации. Фернандо начнет Гран-при Австралии 10-м

Команда «Альпин» сообщила, что обнаружила и устранила проблему на болиде Фернандо Алонсо. Гонщик завершил квалификацию, врезавшись в барьеры в третьем сегменте, и занял десятое место.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх