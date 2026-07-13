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НАТО сняла обвинение России в желании напасть на Европу. Что дальше?

НАТО сняла обвинение России в желании напасть на Европу. Что дальше?

   Под каким же соусом теперь НАТО будет заставлять европейцев терпеть перевооружение и подготовку к войне с Россией? Ведь дальше они будут готовиться не для отражения нападения России – эта информационная утка отлетала своё, а к нападению на Россию.

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