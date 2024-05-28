Роскосмос завершил новый отбор космонавтов

Роскосмос завершил отбор космонавтов, объявив результаты четвертого набора. Четыре участника — Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — рекомендованы кандидатами в космонавты-испытатели и начнут двухлетнюю подготовку к космическим полетам.
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