Высшие руководители Китая приняли участие в групповых обсуждениях на 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Высшие руководители КНР Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн во вторник приняли участие в групповых обсуждениях в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.