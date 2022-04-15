Бокс с тремя автомобилями внутри выгорел в центре Уссурийска

Посреди ночи спасатели тушили горящий бокс на улице Пушкина в Уссурийске. Огонь уничтожил саму постройку и три автомобиля, стоящих внутри, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.