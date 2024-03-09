В Россию привезли самый «НЕломающийся» кроссовер на планете

У компании Honda с Россией всегда были особые отношения. Несмотря на высокий спрос на ее автомобили среди покупателей, японцы не предпринимали серьезных усилий для экспансии местного рынка, а в середине 2021 года и вовсе объявили, что уходят из РФ в начале года из-за смены глобальной стратегии ….